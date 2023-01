Collegamenti marittimi difficili oggi per Procida ed Ischia a causa delle avverse condizioni meteorologiche: dalle prime ore della giornata il forte vento da sud ovest ha ingrossato il mare provocando lo stop di quasi tutti le corse assicurate dagli aliscafi per le due isole che vengono di conseguenza collegate al momento soprattutto dalle navi traghetto, in partenza da Napoli e Pozzuoli.