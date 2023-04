Giugliano, sprofonda via Colonne: era stata appena riaperta

E’ durata meno di 24 ore la riapertura di via Colonne a Giugliano: nel pomeriggio di oggi la strada è già sprofondata. L’arteria, che collega Giugliano e Melito, era stata riaperta appena ieri in un unico senso di marcia ma oggi è venuta giù e un’auto è stata inghiottita. Il manto stradale ha ceduto e un’auto, che in quel momento era di passaggio, è finita nella voragine.

Via Colonne è chiusa dallo scorso luglio per lavori da parte di Eav sul sistema fognario. Dopo mesi di disagi per residenti e commercianti dovuti all’interruzione, al caos traffico e alle condizioni pessime del manto stradale delle strade alternative, ieri un piccolo tratto era stato riaperto in direzione Giugliano nonostante i lavori non siano ancora terminati. Ma oggi già si è registrato il cedimento dopo la pioggia di stamane.

Via Colonne è chiusa sia all’altezza della metropolitana sia delle Colonne al confine con Melito e Sant’Antimo. Una trappola per chi abita in zona e chi ha attività commerciali. Questi ultimi hanno più volte denunciato anche un aumento di furti e rapine visto che a tarda sera la zona è completamente isolata.