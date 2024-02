Maltempo a Napoli, diramata allerta gialla per 24h: interrotti collegamenti con le isole

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali valido dalle 20 di stasera, venerdì 23 febbraio, alle 20 di domani, sabato 24 febbraio.

Si legge in una nota che si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, puntualmente di moderata intensità. La perturbazione transiterà prima sui quadranti settentrionali della regione dove i fenomeni tenderanno a divenire isolati o locali dal mattino di domani per poi permanere sui quadranti centrali e meridionali dove tenderanno a divenire isolati solo a partire dal pomeriggio di domani.

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane. Nella giornata di oggi, come da avviso diramato ieri, proseguirà invece il vento forte con raffiche e il conseguente mare agitato con mareggiate. Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

Il progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche nel golfo di Napoli, caratterizzate da forte vento da Sud/Sud Est e mare molto mosso, sta causando la sospensione di numerosi collegamenti marittimi per le isole partenopee.Da qualche ora risultano sospese quasi tutte le corse degli aliscafi da Molo Beverello e Pozzuoli per Ischia e Procida; annullate anche alcuni collegamenti per Procida effettuati dalle navi traghetto.

Secondo le previsioni le condizioni del mare potranno subire un ulteriore peggioramento per il pomeriggio e la serata con possibili ulteriori cancellazioni di corse; consigliabile dunque informarsi circa la regolarità dei servizi marittimi prima di mettersi in viaggio.