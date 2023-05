Maltempo a Napoli, disastro senza precedenti a Marano: strade distrutte e automobilisti intrappolati

Un disastro senza precedenti. La bomba d'acqua abbattutasi su Marano ha provocato danni enormi e proprio alla vigilia delle elezioni amministrative. Un disastro dal centro alla periferia. Strade distrutte, tombini divelti, voragini enormi si sono aperte in più punti, negozi e case allagate. Vigili urbani e personale dell'ufficio tecnico comunale sono già al lavoro.

È una situazione che si ripete ogni volta, ad ogni acquazzone, per mancanza di manutenzione delle caditoie, di fogne in alcuni punti e per l'eccessiva urbanizzazione del territorio. Stavolta la situazione è ancor più grave. Diverse le arterie chiuse dalla polizia municipale.