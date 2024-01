Maltempo, strade come fiumi in piena: disagi per gli automobilisti tra Licola e Varcaturo

Strade completamente allagate come un fiume in piena questa mattina nella zona tra Licola e Varcaturo.

Auto costrette a fare zig zag sia in via Madonna del Pantano che in via Carrafiello. Disagi per le forti piogge anche nella zona della Strada Stalale 7 Quater Domitiana nei pressi dell’uscita di Varcaturo in direzione Lago Patria.

«E’ molto pericoloso perché è completamente allagata la sede stradale», hanno dichiarato alcuni automobilisti.