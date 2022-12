Manganello telescopico di metallo sequestrato a Castellammare di Stabia

Identificate 67 persone e controllati 30 veicoli. Denunciati un 49enne per guida senza patente e un 20enne di Ponticelli per porto abusivo di armi. Durante una perquisizione, nella sua auto i militari hanno trovato un manganello telescopico di metallo. Sequestrati pure 63 grammi di hashish divisi in due panetti e un bilancino dio precisione, nascosti in un vano contatore di un androne condominiale.

Durante il servizio sono state notificate decine di contravvenzioni al codice della strada, principalmente per guida senza copertura assicurativa. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.