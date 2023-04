Ieri sera a Marano, in provincia di Napoli, alle ore 3.30 in via ilaria alpi altezza civico 24, un auto è andata in fiamme.

L’auto era di un 46enne già conosciuto dalla polizia, ed è stata completata distrutta.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica; non si esclude ipotesi di causa dolosa.