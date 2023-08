Marano, banditi in azione con guanti e passamontagna nel negozio di detersivi

Non si arresta l'ondata di furti nelle case e nei negozi di Marano. Nella notte, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, malviventi muniti di guanti e coperti da passamontagna hanno fatto irruzione in un negozio di detersivi di via San Rocco, popolosa frazione periferica della città.

I banditi sono riusciti a penetrare nel noto locale dopo aver divelto il cancello di accesso. E' in corso la conta dei danni. Indagano i militari dell'Arma della compagnia di via Nuvoletta. Nella giornata di ieri, invece, tre furti erano stati denunciati in altrettanti appartamenti del territorio.