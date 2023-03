Marano, colpi di arma da fuoco contro una finestra: indagano i carabinieri

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi da ignoti contro le finestre di un appartamento di via Unione Sovietica, nel cuore di Marano.

I fatti nella tarda serata di ieri. Chi ha sparato sarebbe arrivato in zona a bordo di una moto.

Le persone che abitano nell'appartamento, al primo piano di un parco a ridosso dell'ex mercato ortofrutticolo, sono incensurate e del tutto estrenee a logiche criminali.

Nello stesso parco, la notte scorsa, era stata rubata un'autovettura. L'inquietante vicenda è al vaglio dei carabinieri della locale compagnia. I militari dell'Arma di via Nuvoletta indagano a tracesentosessanta gradi, non trascurando situazioni che potrebbero essere in qualche modo collegate all'attività lavorativa svolta da uno degli occupanti dell'appartamento.