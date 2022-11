Maltempo, crolla muro di cinta a Marano: chiusa la strada per Quarto

Un muro di cinta di grandi dimensioni, pericolante da tempo e segnalato dai cittadini nei mesi scorsi, è crollato in via Marano-Quarto, nel comune di Marano.

La strada è stata chiusa al traffico dagli agenti della polizia municipale di Marano. Un altro costone si è staccato pochi metri più avanti.

La strada in cui è avvenuto l'imponente cedimento congiunge Marano con il comune di Quarto. Altre strade, sempre a Marano e sempre per rischio crolli, sono state dichiarate off limits dagli agenti della polizia locale. Traffico in tilt in molti punti della città e delle zone limitrofe.