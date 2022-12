Marano di Napoli, ventenne arrestato per spaccio di droga

Ventenne arrestato per droga: è stato sorpreso in corso Europa, a Marano di Napoli, mentre cedeva una dose di marijuana a un ragazzo. Nelle sue tasche e poi nella sua auto i militari hanno rinvenuto altre 8 bustine di marijuana e 22 stecchette di hashish. Con gli stupefacenti, anche 635 euro in contante ritenuto provento illecito.