Estorsione all'imprenditore edile: ordinanza di arresto per i boss Orlando e Nuvoletta

Antonio Orlando e Lorenzo Nuvoletta sono destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli.

I due sono accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore edile che, nel 2017, stava eseguendo lavori nel centro storico di Marano.

Una tangente per un importo di 80 mila euro. Orlando, meglio noto come "Mazzolino", è il capo indiscusso dell'omonimo clan, egemone da qualche anno a Marano e a Quarto.

Fu arrestato nel 2018, in un appartamento di Mugnano, dove si nascondeva da oltre dieci anni. Lorenzo Nuvoletta, già invischiato in passato in procedimenti giudiziari, è il nipote dell'omonimo e defunto boss Lorenzo Nuvoletta, per anni a capo della cosca alleata con i Corleonesi di Totò Riina.