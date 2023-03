Marano, furti a raffica: in 24 ore cinque colpi nelle case e negli spazi dell'ufficio tecnico comunale

Cinque furti nell'arco di 24 ore nelle abitazioni di Marano e un furto di attrezzatture negli spazi dell'ufficio tecnico comunale, dove sono stati rubati motosega e decespugliatoi della ditta che si occupa della manutenzione del verde pubblico.

Il furto, avvenuto negli spazi comunali e a pochi metri dalla caserma dei carabinieri, è stato denunciato ai militari dell'Arma della locale compagnia. Tra ieri e oggi, inoltre, sono stati denunciati furti in cinque appartamenti, dal centro alla periferia di Marano.

L'ultimo, in ordine cronologico, intorno alle 12 di oggi è avvenuto in una casa di via Castelbelvedere. Altri due furti sono stati compiuti, nella mattinata di ieri, in due appartamenti del centro. I carabinieri ormai da mesi sono sulle tracce delle bande di ladri che imperversano sul territorio.