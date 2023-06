Marano, incidente stradale: Fabio non ce l'ha fatta. Il 38enne era in coma al Cardarelli

Non ce l'ha fatta il 38enne, Fabio Salzano, figlio di un noto commerciante di Marano, vittima di un incidente stradale in via Lazio, a meno di venti metri dalla caserma dei carabinieri.

Il 38enne, in coma da alcuni giorni, era a bordo di un motoveicolo quando si scontrò con un'autovettura proveniente dal corso Italia.

Un impatto tremendo: Fabio, che era sprovvisto del patentino di guida necessario per il mezzo su cui viaggiava, avrebbe battuto violentemente la testa sull'asfalto.

Non è chiaro se indossasse il casco protettivo. Trasportato in ospedale, al Cardarelli, si è spento nelle prime ore del pomeriggio. Le indagini sono affidati ai militari dell'Arma di Marano.