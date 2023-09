Marano, ingresso scuola trasformato in discarica. L'amministrazione comunale attacca gli incivili

La vigilia dell'anno scolastico è segnato dalle polemiche nel comune di Marano. A stigmatizzare il comportamento di alcuni cittadini è l'amministrazione comunale.

«Abbiamo lavorato senza sosta tutta l'estate per rendere le scuole idonee all'inizio del nuovo anno. Ma oggi qualcuno ha deciso di trasformare l'ingresso dell'asilo della scuola Darmon - plesso Torre Caracciolo in una discarica». A denunciare l'accaduto anche l'assessore alla pubblica istruzione Carmen Bocchetti. Nei giorni scorsi, invece, un gruppo di vandali aveva abbattuo la recinzione della villa comunale. Il sindaco Matteo Morra, in quell'occasione, si era appellato alle famiglie affinché «insegnino ai loro figli il valore e il rispetto per i beni pubblici».