Ladri di rame ancora in azione: forzati 30 tombini e cavi portati via

Ancora un saccheggio. Ancora ladri di rame in azione a Marano e strade al buio.

L'ultimo "blitz", nella notte tra giovedì e venerd', in via Corree di Sotto, via Adda e via Bruno, dove i componenti di una banda specializzata in “materiale elettrico”, dopo aver forzato una trentina di chiusini, hanno tranciato i fili e tirato fuori i cavi elettrici provocando l'improvviso black out in tre ampie zone.

Un saccheggio, l'ennesimo, avvenuto nel cuore della notte.

I banditi, approfittando della mancanza di un sistema di videosorveglianza comunale e del cattivo tempo, sono riusciti a portare via centinaia di metri di cavi. Pochi mesi fa analogo blitz in via Padreterno, da allora ancora al buio.