Liti e denunce tra residenti, poi l'incendio nel palazzo: indagano i carabinieri

Liquido infiammabile nei contatori dell'Enel. Un rogo si è sviluppato nella notte in una palazzina di via Arbusto, nel centro storico di Marano.

Sul posto sono giunti vigili del fuoco e i carabinieri della locale compagnia.

L'incendio, come accertato dai vigili del fuoco, è di natura dolosa. I militari dell'Arma di via Nuvoletta hanno subito avviato le indagini, concentrandosi in particolare su precedenti liti e denunce che hanno interessato un condomino e persone non residenti nel palazzo.

Non si registrano feriti, ma tantissimo spavento, secondo quanto raccontato dai residenti della zona e dagli stessi condomini.