Marano in lutto: morto l'ex assessore Passariello. Cordoglio bipartisan

Lutto a Marano negli ambienti della politica cittadina: è deceduto l'ex assessore e più volte consigliere comunale Vincenzo Passariello, esponente dell'Udc e di altre forze centriste. Passariello era malato da tempo e si è spento nella tarda serata di ieri. Politico noto in tutto il territorio, è ricordato per aver promosso e avviato i primi progetti comunali sulla raccolta differenziata.

L'esequie si terranno oggi (ore 17,30) nella chiesa del santo patrono di Marano. La notizia ha scosso gli ambienti politici alla vigilia della consegna delle liste per le amministrative di maggio. A ricordarlo gli esponenti di tutti gli schieramenti. "Addio baffo, ci mancherà il tuo entusiasmo, la tua verve e gli impareggiabili interventi in Consiglio comunale", scrivono i suoi ex colleghi e amici di partito.