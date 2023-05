Marano, malore in strada mentre assiste i gatti randagi: muore anziana

Una donna di 80 anni è morta stamani a Marano, nella zona in cui è ubicato il distretto sanitario cittadino, mentre dava da mangiare ad alcuni gattini randagi. A lanciare l'allarme i residenti della zona. Molto conosciuta in città, da tempo l'anziana si prendeva cura degli animali più fragili della zona. Sul luogo del decesso è giunta una pattuglia dei carabinieri della locale compagnia. Secondo le prime ricostruzioni dei militari dell'Arma di via Nuvoletta, la donna - che resiedeva in via Giovanni Falcone - sarebbe stata colta da un improvviso malore.