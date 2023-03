“Marcia per la legalità”, centinaia di studenti in corteo a Marano

Centinaia di studenti hanno sfilato oggi per le strade di Marano, dove il Comune - sciolto per infiltrazioni camorristiche e retto da una triade commissariale - ha promosso una marcia per la legalità.

Il corteo, partito dalla piazza antistante il municipio, ha concluso la propria marcia in via Pepe, davanti alla scuola Borsellino e alla villa comunale del Ciaurro.

In prima fila, oltre ai commissari alla guida dell'ente comunale, i sindaci dei comuni limitrofi: Luigi Sarnataro (Mugnano), Giacomo Pirozzi (Calvizzano) e Luciano Mottola (Melito). Gli studenti hanno esposto striscioni e indossato maglie con i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.