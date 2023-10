Marano, morto Ciro Pezzuto: decano dei gioiellieri della città

Morto il decano dei gioiellieri di Marano. Si è spento Ciro Pezzuto, 75 anni, titolare di gioiellerie a Marano e in altri comuni dell'hinterland. Ciro era il fratello di Giuseppe, altro imprenditore di punta del settore, noto in tutta la provincia di Napoli.

La notizia ha destato commozione in migliaia di cittadini, che hanno manifestato il proprio cordoglio attraverso le pagine social. «Ciro era un galantuomo d'altri tempi, persona amabile, disponibile con i clienti e con i colleghi commercianti, sempre pronto a porgere una mano a chi ne avesse bisogno - scrivono amici e colleghi - A chi ha avuto l'onore di averlo come amico mancherà tanto, soprattutto mancheranno le discussioni propositive per lo sviluppo della città».