Strade chiuse da tempo immemore, pericolo crolli, strade che tornano ad essere agibili o altre che si apprestano a riaprire. La questione viabilità è ormai l'incubo dei cittadini, che da anni sono costretti a fare i conti con le arterie off limits per il rischio di cedimenti strutturali di alcuni edifici e con gli infiniti contenziosi tra il Comune e i privati. Una querelle infinita che è oggetto, ogni giorno, di commenti ironici o al vetriolo sulle principali pagine social della città. Così come la condizione del manto stradale, devastato in più punti, con annesse perdite idriche che richiedono all'ufficio tecnico interventi ordinari e straordinari. Un manto stradale rappezzato di volta in volta - seppur con tempistiche condizionate dalle difficoltà di bilancio - dal Comune ma perennemente fonte di polemiche.

Sul fronte strade, al netto delle vicissitudini che si trascinano da anni in alcune zone, si è aperto un piccolo spiraglio: sono iniziati, infatti, i lavori per la messa in sicurezza dello stabile di via Ranucci, pericolante, che ha indotto mesi e mesi fa il Comune a disporre la chiusura di un lembo di strada adiacente una scuola e a due passi dal municipio. Via Ranucci è un'arteria situata nel centro della città, costeggiata da tante attività commerciali che in questi ultimi mesi sono state inevitabilmente penalizzate dai provvedimenti comunali. I lavori di messa in sicurezza dell'edificio sono a carico del Comune, che li sta eseguendo in danno ai proprietari. La strada delle diffide e delle ingiunzioni ai titolari dell'immobile, infatti, non ha sortito gli effetti sperati ma ora, con le elezioni europee a un passo, e con il rischio di creare non poche difficoltà agli elettori che si recheranno ai seggi, è il Comune a prendere in mano la situazione. L'intervento dovrebbe terminare nell'arco di qualche giorno.

Ancora off limits invece via Vallesana, divenuta ormai da oltre due anni e mezzo un'autentica croce per gli automobilisti. Anche in questo caso la chiusura è dovuta a un contenzioso instauratosi tra Comune e privati, anche loro titolari di un immobile a rischio cedimento, poiché minato da una perdita idrica imputabile al cattivo funzionamento di una condotta municipale. Da mesi l'amministrazione attualmente in carica e il titolare dei locali si confrontano sul da farsi. Il sindaco Matteo Morra ha annunciato che un accordo è stato raggiunto. La data della riapertura dell'arteria, tra le più trafficate del territorio, non è stata ancora comunicata.

Nessuna buona nuova, invece, per il corso Vittorio Emanuele. Il tratto stradale, adiacente il centro storico, è interdetto al traffico da più di due anni e nessun accordo si profila all'orizzonte con i privati. Sarà l'autorità giudiziaria a stabilire se i danni allo stabile sono provocati dalle infrastrutture comunali o da altre cause.

Via Annunziata, chiusa al traffico per oltre sette anni, è stata invece riaperta di recente. I pericoli, derivanti dalle pessime condizioni di un cornicione di una struttura comunale (un ex convento), sono stati superati dopo anni di tira e molla. Segnalazioni di imminenti crolli (con chiusure parziali avvenute nei giorni scorsi) si registrano, infine, tra via Casaggiarrusso e via Terracini.