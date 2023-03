Nuova crisi idrica a Marano: in migliaia di nuovo con i rubinetti a secco

Crisi idrica da circa 36 ore nel comune di Marano. Ancora disagi e criticità per migliaia di famiglie. L'ultimo intoppo è causato da un guasto alla condotta idrica regionale che ha determinato un abbassamento di pressione e successivamente lo svuotamente di una delle vasche di accumulo presenti sul territorio. Sono in corso interventi da parte del Comune per risolvere il problema.

Ma intanto, mentre migliaia di famiglie sono alle prese con l'ennesima criticità sul fronte idrico, centinaia di migliaia di litri d'acqua potabile vanno letterlamente in fumo per un altro guasto agli impianti del territorio. Una problematica, quest'ultima, che si trascina ormai da circa due anni.