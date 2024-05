Durissimo affondo del pm Maria Di Mauro al processo che vede imputati, a Napoli nord, politici e imprenditori di Marano e Sant'Antimo. Tutti rinviati a giudizio, a vario titolo, per concorso esterno e corruzione. Tra loro l'ex sindaco di Marano Mauro Bertini, i fratelli Aniello e Raffaele Cesaro, l'imprenditore Angelo Simeoli e l'ex dirigente del Comune di Marano, Armando Santelia.

«Bertini e Santelia - ha sottolineato il pm durante la lunga e articolata controreplica - hanno agevolato i clan locali. Si sono piegati al sistema del mattone e dell'edilizia grazie al quale il clan Polverino ha creato anche consenso sul territorio. Bertini è stato favorito anche in alcune elezioni».

Poi su Angelo Simeoli e i Cesaro: «Non sono imprenditori vittime di estorsioni, ma imprenditori collusi che hanno pagato per ottenere vantaggi. Non estorsioni, e la differenza è sottile ma sostanziale, ma tasse che sono finite nelle casse dei clan». L'aggiunto di Napoli nord ha fatto riferimento alle tante operazioni immobiliari (caso Pip, Galeota e Palazzo Merolla) finite nel mirino della Dda.

«Ci sono pentiti di primissimo piano, di area maranese e casalese che, in altri processi, hanno identificato Simeoli come costruttore del clan. In questo procedimento ce ne sono addirittura altri. Collaboratori che erano al vertice dei Polverino. Il patto politico-mafioso che si è consumato a Marano nel corso dei decenni è di una chiarezza lampante».