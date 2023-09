Marano, sequestrato autolavaggio privo di autorizzazioni per le acque reflue

Assenza di autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue: a Marano sequestrato un autolavaggio. In azione gli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Gianluca Ferrilllo. L'attività era esercitata, senza le previste autorizzazioni in materia di scarichi delle acque reflue, in un garage del corso Italia, nel centro della città.

Sequestro penale e atti inviati alla Procura Napoli nord. Nelle prossime ore saranno avviate anche le verifiche amministrative del caso. L'attività finita nel mirino degli agenti della municipale era già stata sequestrata qualche anno fa.