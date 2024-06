Un’assemblea sindacale in municipio per puntare l’indice contro «le gravi carenze di organico che si ripercuotono sulla qualità dei servizi da erogare alla cittadinanza».

A Marano, Cgil, Cisl, Uil e Csa Ral sono tornate sul tema più spinoso degli ultimi anni e lo hanno fatto con un’assemblea di due ore che ha visto la partecipazione della stragrande maggioranza dei dipendenti del Comune. Una presa di posizione forte in un Comune dove delle trecento unità previste nella pianta organica, attualmente ne sono in servizio poco più di cento.

APPROFONDIMENTI Il Comune in dissesto: conti ancora fuori misura Marano, disastro buche coperte con cartoni Marano, pronte le ruspe per demolire il palazzo

L’ente cittadino, sciolto per infiltrazioni camorristiche quattro volte in meno di trent’anni e alle prese con gli effetti nefasti di un dissesto finanziario che si trascina da oltre cinque anni, sta attraversando il periodo più buio della sua storia. «Abbiamo garantito i servizi essenziali - spiegano i referenti delle varie sigle sindacali - ma era importante e doveroso tornare ad accendere i riflettori sulla questione delle risorse umane a disposizione del municipio. Diventa, giorno dopo giorno - aggiungono - sempre più difficile gestire le pratiche e le incombenze degli uffici. È una situazione estremamente complicata, che deve essere affrontata con urgenza».

I contratti

Nel mirino dei sindacati, oltre alla endemica questione della carenza di personale, anche il «mancato rispetto degli accordi e della contrattazione decentrata». Alcuni funzionari, secondo quanto denunciato dalle quattro sigle sindacali, non garantirebbero, tra l’altro, il rispetto degli accordi e dei regolamenti in materia di schede di valutazione e indennità, lavoro agile e reperibilità. Una serie di anomalie, che in parte potrebbero essere superate «se il Comune - ribadiscono ancora i rappresentanti della Uil - adottasse iniziative e percorsi già espletati in passato: servizio civile, tirocini informativi, stage per universitari. Qualche anno fa, durante la gestione dei commissari straordinari, i vertici del municipio decisero di assegnare i destinatari del reddito di cittadinanza a diversi comparti». Particolarmente significativo si rivelò il contributo fornito dai beneficiari del reddito di cittadinanza negli uffici della polizia municipale e per lo smaltimento di centinaia di pratiche.

Uffici vuoti

Ed è proprio il comando dei vigili del corso Europa a soffrire particolarmente per la carenza di organico. In servizio sono rimaste venticinque unità, comprensive di tre ufficiali e diversi agenti che operano esclusivamente negli uffici. In strada, o per il controllo di abusi edilizi, commerciali e violazioni ambientali, ci sono al massimo due o tre agenti suddivisi, tra l’altro, su due turni giornalieri. Personale insufficiente anche all’ufficio tecnico e per alcune specifiche mansioni, come quelle contemplate all'interno del cimitero di via Vallesana. Nell’arco di pochi mesi diranno addio al Comune - per raggiunti limiti di età - anche gli ultimi due necrofori in organico.

Al momento non si intravedono spiragli positivi. Il primo cittadino Morra ha chiesto il sostegno di enti e organi sovracomunali. La condizione di default finanziario non consente - almeno ad oggi - di promuovere concorsi per l’assunzione di tecnici, operai, amministrativi, vigili e funzionari.