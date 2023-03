Sprofonda la strada: mezzi bloccati e traffico in tilt da ore

E' caos a Marano, sul fronte viabilità, per lo sprofondamento di un tratto stradale in un punto nevralgico della città.

Il traffico è in tilt da alcune ore.

La voragine - una delle tante - si è aperta tra via Piave e il corso Mediterraneo e a farne le spese è stato un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale: strada off limits e centinaia di auto finite nell'ingorgo.

Un caos indescrivibile, acuito dalla chiusura di altre arterie cittadine, per pericolo crolli e per lavori mai ultimati o non ancora avviati. Sono una decine le strade chiuse al traffico, per gli automobilisti è un calvario quotidiano.