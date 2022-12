Strade chiuse e cittadini in rivolta a Marano: intervengono i carabinieri

Cittadini in rivolta a Marano, dove da settimane automobilisti e residenti sono costretti a fare i conti con la chiusura di numerose arterie.

I residenti dei vicoli angusti di via Vallesana - dove transitano migliaia di mezzi ogni giorni e dove persino i mezzi di soccorso fanno fatica ad accedere - sono scesi in strada, sollecitando la riapertura di un'altra stradina, anch'essa chiusa da circa un mese.

Bidoni della spazzatura rovesciati, momenti di tensione altissima, poi l'arrivo di vigili e carabinieri della locale Compagnia.

La piccola arteria è ora off limits, i vigili hanno autorizzato il transito per un'altra zona dove persiste un rischio crollo. Una situazione di caos assoluto. Sono una decina le strade chiuse al transito veicolare. Ingorghi e traffico intenso in tutto il centro cittadino, anche di mattina, per la contemporanea presenza dei mezzi della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti.