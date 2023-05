Marano, traffico di droga per agevolare il clan: la Cassazione annulla il verdetto

Traffico di droga a Marano, colpo di scena in Cassazione. La terza sezione della Suprema Corte ha annullato il verdetto emesso dalla sesta Corte di Appello di Napoli, che aveva in precedenza confermato le condanne per nove persone finite al centro dell'inchiesta Piazza Pulita.

Per i giudici non è provata l'esistenza dell'aggravante mafiosa, così come ipotizzata dall'accusa, di aver agevolato il clan Orlando. Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Cavallo, Moro, Celestino Gentile e Paturzo. Ora sarà una nuova Corte a giudicare i fatti oggetto delle incriminazioni.

Tutto da rifare, dunque, per coloro che vennero arrestati (Baiano, Felaco, Ferrillo, De Cristofaro, Servino, Lazzarino, Capocotta, Puerio e Capuozzo) nell'operazione denominata "Piazza Pulita", condotta dai carabinieri di Marano, con la quale si era fatta luce su una importante organizzazione dedita al traffico di stupefacenti.