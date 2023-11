Marano, trovato morto in strada: aveva 46 anni e da tempo dormiva in auto

Trovato morto in strada, dove dormiva da tempo il 46enne Michele Fana, residente a Marano. L'uomo, molto noto in in città, per un lungo periodo aveva vissuto in auto nelle aree a ridosso di via Borsellino. Da quanto si apprende, il corpo senza vita sarebbe stato trovato nei pressi di via Che Guevara, dove Michele si era spostato da qualche tempo, riparato da coperte e cartoni.

Era stato soccorso nei mesi scorsi e aiutato da alcuni residenti, ma pur allontanandosi da via Borsellino aveva scelto ugualmente di continuare a vivere in strada. Le cause ufficiali del decesso non sono ancora note.