Marano, video choc su TikTok: due donne attirano in trappola un uomo e lo aggrediscono

Sono diventate immediatamente virali e hanno destato enorme scalpore le immagini di un video pubblicato su TikTok che riprendono un uomo preso a schiaffi, calci e pugni da due donne mentre una terza riprendeva tutta la scena.

La vittima: «Ho denunciato. Mi hanno attirato in una trappola. Ho paura anche per mio figlio».

L'episodio, andato in scena a Marano di Napoli, è stato prontamente denunciato sulle pagine social dal deputato di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: «Nessuna attenuante per le aggreditrici, a parte invertite la giustizia avrebbe fatto già il suo percorso».

Una sorta di gogna mediatica perché evidentemente per loro la punizione fisica inflitta all’uomo non poteva bastare ed infatti la vittima è stata anche esposta fuori alla finestra mentre veniva malmenata.

Tanti utenti hanno segnalato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e alla Radiazza di Gianni Simioli.

L’uomo sarebbe stato attirato in una sorta di trappola da una delle donne che sarebbe la sua ex moglie con la scusa di dover parlare del loro figlio.

«Ho sporto denuncia - ha spiegato la vittima - ho avuto cinque giorni di prognosi e adesso ho paura di nuove violenze».

«Il ragazzo, di cui apprezziamo molto il fatto per non aver reagito alle violenze, ha subito diversi traumi e si è rivolto a noi perché ha paura, anche per suo figlio» ha dichiarato Borrelli con il coportavoce cittadino di Europa Verde a Napoli Nelide Milano.

«L’episodio non va assolutamente preso sottogamba soltanto perché questa volta la vittima è un uomo aggredito da delle donne. A parte invertite ci sarebbero già state delle conseguenze. Comunque la vittima ha sporto denuncia e speriamo proprio che venga fatta giustizia anche perché le donne che hanno commesso tali violenze non meritano alcuna attenuante. La giustizia deve esserci sempre e comunque. È inquietante come lo schema della violenza di genere si riproponga in questo video a parti invertite.

Senza voler banalizzare un fenomeno con dati statistici terrificanti, in questi quattro minuti è perfettamente rappresentato il degrado morale in cui cresce la violenza di genere. Sono immagini piene di violenza psicologica, verbale e fisica.

Con la vittima che non reagisce per paura e per tutelare il figlio minore che dorme nella stanza adiacente». cintunua il deputato.

«C’è bisogno di una normativa incisiva e più severa contro la violenza di genere come fattispecie di reato, ma anche di un freno a questo amplificatore del degrado che sono i social, che da strumento di socializzazione vengono usati invece come arma di ricatto, vessazione, umiliazione» ha concluso Borrelli.