«Sergio Marchionne è entrato da protagonista nella storia dell'impresa italiana e delle relazioni industriali. Lo ha fatto dimostrando quanto una nuova, moderna cultura d'impresa sia in grado di ribaltare situazioni di partenza apparentemente compromesse, rilanciando una realtà sotto il profilo produttivo e finanziario». Le parole del presidente dell'Unione industriali Costanzo Jannotti Pecci, in apertura del convegno "Sergio Marchionne, il grande innovatore", a 5 anni dalla scomparsa del manager, svoltosi ieri nella sede dell'Unione, restituiscono il senso di una vicenda - quella dell'ex leader Fiat - esemplare e nello stesso tempo paradigmatica degli straordinari cambiamenti che hanno investito l'industria dell'auto negli ultimi decenni. A partire da Pomigliano, polo rilanciato anche grazie alla "cura" Marchionne.

Cambiamenti di cui Marchionne è stato, in buona misura, artefice e protagonista, un fattore di assoluta novità in quel mondo investito da eventi epocali. «Marchionne - prosegue Jannotti - aveva una visione globale dei processi e coraggio sufficiente per portarla avanti alla guida di un grande gruppo come la Fiat. Agli inizi del 2000 la Fiat pre-Marchionne era in crisi per una molteplicità di ragioni, dalle scelte dei modelli a quelle del marketing, in qualche caso, forse, all'individuazione dello stesso top management».

I cambiamenti avvenuti negli ultimi cinque anni sono stati così vorticosi e dirompenti che sembrano aver cancellato il passato anche più recente. «Ma paradossalmente - spiega Raffaele De Luca Tamajo, professore emerito dell'Università Federico II - ora che gli eventi ricordati sono diventati storia è più facile inquadrarli in una luce nuova».

A cinque anni dalla morte, si vuole ricordare non solo il contributo dato da Sergio Marchionne nell'affrontare le problematiche imprenditoriali, ma sorattutto la sua dedizione all'azienda, la genialità del suo approccio alle situazioni più complesse e i principi e i convincimenti personali che lo guidavano. Sul piano delle relazioni sindacali, oggetto di un lungo dibattito, «Sergio - ricorda l'ex responsabile delle relazioni industriali Fiat Rebaudengo - aveva una capacità negoziale totale. L'abilità strategica di Marchionne e la gestione della finanza da parte sua furono eccezionali. Ricordo quando riuscì a restituire in soli due anni agli americani il prestito che avrebbe dovuto restituire in otto».

Da De Luca Tamajo arrivano poi parole illuminanti. Il docente dell'università federiciana ricorda «un personaggio straordinario, già nella sua immagine esterna tra atteggiamenti dittatoriali e grande affabilità. Un giorno di un'estate di alcuni anni fa ero al mare, Sergio mi telefono personalmente e mi invitò a recarmi subito a Torino. Provai a fare resistenza e fui duramente apostrofato. Arrivai a Torino, lui si rese conto delle mie difficoltà e passò ai toni affabili. La prossima volta - aggiunse - verrò io a Napoli anche perché mi piace molto. Si tratta di un uomo che ha scritto pagine importanti della storia industriale del paese, un uomo che ha espresso il suo genio in tutte le dimensioni del suo agire, nelle politiche finanziarie dell'azienda, nell'organizzazione del lavoro e soprattutto nella gestione delle politiche sindacali. Un personaggio difficile come tutti quelli che sono animati dal sacro fuoco dell'agire, un uomo capace di ammaliarti», conclude De Luca Tamajo.

Al convegno, moderato dal giornalista Paolo Griseri, hanno partecipato anche Sebastiano Garofalo, ex Plant manager Fcae Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Napoli.