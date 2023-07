Mare grosso e vento spingono barca verso la scogliera: diportisti salvati dalla Capitaneria a Torre del Greco

Si sono trovati con la loro imbarcazione a remi in balia del mare grosso e del vento forte. Prima che la situazione diventasse ingestibile, però, sono arrivati i mezzi della Capitaneria di Porto di Torre del Greco.

Così la brutta avventura vissuta da due diportisti si è conclusa nel miglior modo possibile. A dare l’allarme è stata la sala operativa della Capitaneria di Porto non appena ricevuta una richiesta di soccorso-assistenza da parte di due diportisti che, a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni meteo-marine, si sono venuti a trovare in condizioni di estrema difficoltà, con il rischio di finire con la loro piccola imbarcazione sulla scogliera posta in prossimità del porto.

La Guardia Costiera è intervenuta con un battello pneumatico, riusciva a riportare nello scalo marittimo il natante e soprattutto i suoi due occupanti, ancora spaventati per l’accaduto.

Prosegue insomma nel compartimento marittimo di Torre del Greco, grazie al coordinamento della direzione marittima della Campania, l’operazione Mare Sicuro 2023.



Prima dell’intervento a Torre del Greco, una pattuglia terrestre della Guardia Costiera Corallina, con la collaborazione del comando di polizia locale di Ercolano, ha coordinato la rimozione, da parte di Ditta specializzata, di diversi rifiuti pericolosi, tra cui una tanica in plastica ricolma di olii esausti (con ogni probabilità derivanti da lavorazioni meccaniche), illecitamente «smaltiti» sugli scogli in prossimità della spiaggia libera di località «La Favorita».

Sono in corso gli accertamenti per provare a risalire agli autori dell’illecito abbandono.