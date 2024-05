​Marevivo consegna i diplomi ai delfini guardiani di Capri nello scenario della Certosa di San Giacomo

Marevivo consegna i diplomi ai delfini guardiani di Capri nel chiostro della Certosa di San Giacomo. Un'allegra cerimonia con le bandiere blu di Marevivo che sventolavano nel trecentesco chiostro alla presenza della Presidente di Marevivo Rosalba Giugni, del direttore della Certosa Pierfrancesco Talamo.

Durante la consegna dei diplomi, alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto Francesco Potenzieri, hanno tracciato il bilancio dell’anno che va a concludersi e dei 15 anni di vita dalla nascita della sezione “i delfini di Marevivo” che iniziarono proprio a Capri e che si estesa poi ad altre 21 isole minori italiane, facendo crescere una generazione sensibile al mantenimento dell’ecosistema ed in particolare al mare.

«Un compleanno così importante non poteva che essere celebrato a Capri, alla Certosa di San Giacomo – ha sottolineato il Direttore Talamo - che già ospita la mostra legata alla campagna internazionale di Marevivo “Only One: One Planet, One Ocean, One Health” sui temi della transizione ecologica, inaugurata di recente in occasione dell’incontro del G7.

L’evento finale dei Delfini Guardiani che si è svolto oggi nel suggestivo scenario del chiostro piccolo della Certosa e ha visto la partecipazione di circa 200 alunni e alunne dell’Istituto Comprensivo Ippolito Nievo e della Scuola Paritaria Santa Teresa accompagnati dalle Dirigenti Sonia Fucito e Suor Camilla che hanno rivolto un ringraziamento a Marevivo per l’impegno assunto nei confronti dei più piccoli abitanti dell’isola a partire dalla Presidente di Marevivo Rosalba Giugni, Maria Pecorella Delegata Marevivo Capri e Lucia Vitale Responsabile di educazione ambientale con il sottofondo delle musiche di Riccardo Pecoraro. I diplomi ai nuovi delfini di Marevivo Capri sono stati consegnati dalla responsabile Antonia Tafuri Servizio educativo Certosa di San Giacomo l’attestato di “Delfino Guardiano”, diventando così vere e proprie sentinelle del mare e del proprio territorio con il diritto di segnalare al Comune e alla Guardia Costiera eventuali criticità o esempi di buone pratiche».