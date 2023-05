Mariarosaria vuole la sua quotidianità, le amiche, la scuola, il coro della parrocchia. Come tutte le bambine di otto anni è vezzosa, ha degli orecchini a ciondolo, una gonna luccicante e lunghe trecce. «Appena tornati è voluta andare dal parrucchiere con la zia, non vedeva l'ora di rientrare». La famiglia Graziuso ha vissuto 45 giorni a Boston per l'intervento di doppio switch arterioso cui si è sottoposta Mariarosaria, e ora attorno al tavolo del salone papà Giuseppe e mamma Maria realizzano quello che hanno vissuto negli ultimi tre mesi, prima impegnati con la raccolta fondi, e poi Oltreoceano dove hanno conosciuto anche il gran cuore degli italoamericani.

Siete partiti in quattro ma in Massachusetts avete trovato tanti amici.

«Si è proprio così, siamo rimasti esterrefatti del gran cuore di tanti italoamericani che sapevano di noi tramite i social e parenti italiani. Alcuni ci hanno accolto all'aeroporto, altri ci aspettavano in ospedale, in tanti ci hanno fatto compagnia e sostenuto».

Com'è andato l'intervento al Boston Children's Hospital?

«Molto bene, era l'unico possibile per correggere la malformazione di Mariarosaria ed evitare il trapianto. Abbiamo visto tante storie, sapevamo la gravità della sua situazione e gli sviluppi che potevano esserci. Raccogliere i 200mila euro necessari per l'ospedale e altri ancora per il nostro soggiorno è stato per noi come vincere alla lotteria e non smetteremo mai di ringraziare chi ci ha sostenuto».

Qual è stato il momento più difficile?

«Mettersi in discussione, decidere di prendere questa strada. Avevamo le nostre paure e preoccupazioni. Quando arrivò il referto da Boston circa l'urgenza di intervenire altrimenti non ci sarebbe stata via di ritorno e la situazione sarebbe degenerata, abbiamo deciso di buttarci in questa avventura. Non avrei mai accettato l'idea di non averci provato».

Come sta ora Mariarosaria?

«Bene, venerdì siamo stati a Roma per il primo controllo al Bambin Gesù. I dottori sono soddisfatti, certo resterà monitorata a lungo, i primi sei mesi sono molto delicati. Ma sappiamo che il doppio switch è stata la decisione giusta».

Volare in America era l'unica scelta possibile?

«In Italia esistono tante strutture all'avanguardia, conosciamo tante storie e sappiamo che in tanti ospedali hanno fatto miracoli per bambini più piccoli con la stessa malformazione di Mariarosaira. L'idea di andare a Boston non è partita da un dottore che ci seguiva, ma da altre mamme con le quali ci sentiamo sempre e ci aiutiamo».

Dopo tanta solidarietà ricevuta, pensate ora alle altre famiglie che soffrono?

«Si vogliamo creare un'associazione di bambini cardiopatici, creare un ponte con Boston per aiutare chi in Italia vuole mettersi in contatto con l'équipe americana come già abbiamo fatto con alcune famiglie. Per noi è molto importante».