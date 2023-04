Mariarosaria a Boston, intervento al cuore riuscito

Dopo otto ore di intervento, lunedì sera Mariarosaria è uscita dalla sala operatoria. Il delicato intervento al cuore è riuscito e i medici sono ottimisti per la ripresa.

Ad aggiornare i tanti che stanno seguendo la storia della bambina di Castellammare, sono i genitori che ieri sera hanno fatto sapere che da Boston arrivavano buone notizie.

"Siamo felicissimi di dire a tutti che il grande dott Pedro del Nido è molto soddisfatto e ottimista della riuscita con successo del l'intervento double switch per nostra figlia Mariarosaria, è stato un intervento molto complesso suddiviso in 3 fasi chirurgiche, il cuore ha risposto benissimo alle nuove pressioni e alla riparazione anatomica come un cuore normale per la mia piccola guerriera . Non possiamo ancora vederla - scrive mamma Maria sui social - e ancora in una fase molto delicata nella prossime max 2 ore possiamo stare con lei in terapia intensiva".

Per Mariarosaria si è trattato di un intervento cardiochirurgico di doppio switch arterioso e plastica della valvola tricuspide. La cifra necessaria per la delicata operazione ( circa 200 mila euro ) era stata raggiunta con una raccolta fondi attivata negli ultimi due mesi cui hanno partecipato centinaia di persone, decine di associazioni, scuole e realtà sportive ed ecclesiastiche.

La partenza, i primi giorni in America e i momenti che hanno preceduto l'intervento sono stati raccontati dai genitori di Mariarosaria attraverso i social, per rendere partecipi i tanti che hanno reso possibile il suo volo verso Boston.

Il giorno di Pasqua l'attesa per l'intervento e le parole di mamma Maria che scriveva: "Questa è la sesta volta che la notte prima doccia e disinfettante ho accarezzato la tua pelle ho asciugato il tuo corpo ho sfiorato tra le dita i tuoi capelli e le lacrime scendono sul mio viso impotente davanti all'indomani ma fiduciosa che ce la faremo e tu ce la farai sei coraggiosa e forte, un cuore strano da mettere a posto, ma tenace come sei tu. Sei mitica e mi sorprendi sempre di più. Vinci anche questa volta figlia mia, ti amo"

Ora il cuore della famiglia Graziuso "scoppia di gioia, grazie a tutti voi" è questo il ringraziamento a chi ha reso possibile l'intervento salvavita per la piccola di otto anni.