Mariarosaria operata a Boston, la famiglia: «Ora aiutiamo gli altri»

Il cuore di Mariarosaria è finito nelle mani giuste, quelle che hanno curato e invertito il flusso del muscolo cardiaco che andava al contrario. La sua è una cardiopatia rara e complessa denominata Trasposizione Corretta dei Grossi Vasi (LTGA), che al Children's Hospital di Boston è rientrata restituendole la sua vita di bambina. Oggi quel cuore tornato in funzione correttamente, è aperto a tutti gli altri che soffronto la sua stessa patologia, alle famiglie e ai piccoli pazienti che si affacciano nel mondo delle cardiopatie complesse.

Per questo motivo è nata l'associazione "Il Cuore tra le Mani", fondata da Giuseppe e Maria Graziuso, i genitori di Mariarosaria e poi da alcune delle persone incontrare in questo cammino fatto di cura e amore. “Quello che abbiamo ricevuto in termini di affetto, sostegno e supporto economico sarà ridonato”, questa fu la promessa che i genitori fecero al ritorno da Boston dove la loro primogenita Mariarosaria fu operata al cuore.

Oggi Mariarosaria sta bene ma continua le sue terapie e controlli presso il Bambin Gesù di Roma e il Gaslini di Genova. “Dalla nostra esperienza è nata un’associazione fatta di famiglie che convivono con le cardiopatie congenite, professionisti, medici, psicologi, mental coach- spiegano Giuseppe e Maria - una rete a supporto dei bambini che soffrono di cardiopatie”.

Non è tutto perchè dall’associazione “Il Cuore tra le Mani Aps” è nato un sito www.ilcuoretralemani.com dove si può donare e sostenere anche acquistando. “In vista del Natale grazie ad Anima Dolce di Ottaviano vendiamo panettoni - spiega Giuseppe - poi oggetti, magliette e gadget che serviranno a sostenere i progetti che porteremo avanti”. Nei piani de “Il Cuore tra le Mani” c’è l’acquisto di defibrillatori per le scuole, corsi di formazione per chi dovrà usarli, attrezzature per gli ospedali, supporto economico e canale verso il Boston Children Hospital, la struttura dove Mariarosaria ha ricevuto l’intervento salvavita. “Con il sito speriamo di raggiungere quante più persone possibili nella nostra città, in Italia dove abbiamo legato e unito nell’associaizone tante famiglie e persino nel mondo.

Pensiamo alle tante famiglie che in America ci hanno accolto - conclude Maria - ci hanno seguito e con cui siamo rimasti in contatto”.

Così la grande famiglia che ha accompagnato Mariarosaria verso la strada giusta, continua il suo operato a sostegno della ricerca scientifica per le cardiopatie congenite e tendendo la mano alle famiglie dei bambini cardiopatici.