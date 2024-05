Mariglianella, una statua omaggio per il campione Nba Michael Jordan

Cos'hanno in comune Michael Jordan e il Comune di Mariglianella? Niente. O forse sì. L'amore per il basket. Proprio per questo motivo, due giorni fa è stata svelata nella cittadella nazpoletana una statua-omaggio per l'ex campione Nba, per molti il miglior giocatore di sempre nella storia del basket.

La statua è in realtà un omaggio già visto, riproduzione fedele del monumento che fu eretto già nel 1994 al campione americano, una risposta al suo storico primo ritiro dall'attività dopo la vittoria del primo three-peat con la maglia dei Chicago Bulls.

Mariglianella - come gli attigui comuni di Marigliano e Brusciano tra gli altri - ha una grande tradizione cestistica, cresciuta ancor di più negli ultimi anni con le nuove generazioni. Da qui l'ideazione di una statua omaggio per Jordan svelata per tutti gli appassionati.