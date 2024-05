Marigliano, stamani la cerimonia di consegna della palestra “Alighieri”

“Alleniamoci per giocare la partita della vita” il claim che svetta a caratteri cubitali sulla targa posizionata all'interno della ristrutturata palestra della scuola Dante Alighieri. Questa mattina il taglio del nastro per la cerimonia di consegna della struttura. I lavori erano cominciati a dicembre e sono stati completati in tempi record: in meno di 5 mesi la palestra è stata restituita agli studenti ed alle associazioni sportive che ne usufruiscono.

Tutto secondo i tempi previsti da un cronoprogramma sul quale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa ha vigilato per evitare ritardi e disagi.

L’intervento di restyling della struttura sportiva ha previsto, tra l’altro, la sostituzione della pavimentazione, il rifacimento dei tetti, l’efficientamento energetico, la sostituzione dell’impianto di illuminazione e degli infissi.

La riapertura è stata preceduta da una cerimonia che ha visto protagonisti gli studenti i quali, grazie ad un concorso di idee, hanno indicato la frase apposta sulla targa celebrativa. Presenti all’evento il sindaco Peppe Jossa, la dirigente scolastica Nicoletta Albano, l’assessore Adolfo Stellato e numerosi esponenti dell’amministrazione comunale. «Erano anni che non si metteva mano alla ristrutturazione della palestra. Noi, in tempi rapidissimi, abbiamo intercettato le risorse, abbiamo predisposto il progetto e realizzato i lavori. Ci anima - ha sottolineato il sindaco di Marigliano Peppe Jossa - la volontà di migliorare la vivibilità nella nostra città e perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissi e che puntualmente stiamo realizzando».

«L’impegno del rispetto dei tempi, la responsabilità di garantire una struttura adeguata alle esigenze degli studenti e degli sportivi, la consapevolezza che lo studio e la formazione sono un diritto da non disattendere: c’è tutto questo nell’inaugurazione della palestra della Dante Alighieri, da oggi più bella e più sicura. È questo - ha aggiunto l’assessore Adolfo Stellato - il dovere di ogni amministratore che intende la politica come l’espressione più alta del servizio ai cittadini».