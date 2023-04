Marigliano, pirati del sacchetto incastrati dalle telecamere

Lo sversamento illecito dei sacchetti avveniva nel quartiere di Pontecitra, davanti alla scuola e nei pressi del campo sportivo incuranti degli occhi elettronici che hanno individuato i pirati del sacchetto selvaggio che hanno contribuito a far crescere cumuli di immondizia nonostante i divieti. Le telecamere di videosorveglianza fatte installare dall'amministrazione comunale di Marigliano, guidata dal sindaco Peppe Jossa, hanno consentito infatti di risalire all'identikit dei responsabili che sono stati multati e denunciati.

«È veramente spiacevole assistere a comportamenti che mortificano prima di tutto chi rispetta le regole ed è ancor più spiacevole dover ricorrere agli occhi elettronici per assicurare il decoro e salvaguardare la salute delle persone. Per l'ennesima volta abbiamo provveduto a ripulire le aree invase dai sacchetti e dagli ingombranti sopportando costi straordinari che avremmo potuto destinare ad altre azioni. Così non solo si danneggia l'ambiente ma anche il portafoglio dei cittadini. Vedremo se loro o altri continueranno a prendersi gioco della città, ma intanto saranno rafforzate tutte le attività programmate per tutelare il nostro territorio», dice il primo cittadino Peppe Jossa.

«Ciò che indigna - ha sottolineato il comandante della polizia locale, Emiliano Nacar - è che certe persone non si lasciano scoraggiare nemmeno dal rischio di essere individuati. Per questo continueremo a vigilare per impedire nuovi scempi».