Marigliano, progetto «Azioni per l'acqua»: apre il nuovo cantiere in via Roma

Un nuovo cantiere per il progetto «Azioni per l'acqua». L'appuntamento con l'inaugurazione è previsto per mercoledì 25 gennaio, alle ore 11:00, nel comune di Marigliano, in via Roma.

Saranno presenti il sindaco Giuseppe Jossa, l’Amministratore Delegato di Gori Vittorio Cuciniello, il Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano Raffaele Coppola e il Presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo.