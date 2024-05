Marigliano, ricette tipiche per aiutare i bimbi delle missioni di Padre Arturo

Un centro studi per bambini e ragazzi in Colombia, ma anche la ristrutturazione del Villaggio del Fanciullo a Medelin sempre in Colombia e tante altre strutture ed attività tutte accomunate dal desiderio di sostenere l'opera dei Missionari della Divina Redenzione di Padre Arturo D'Onofrio e quindi di aiutare in particolar modo i bambini più deboli e sfortunati: è con questo obiettivo che per la dodicesima volta i missionari della divina redenzione ed i volontari dell’associazione Padre Arturo D’Onofrio Onlus organizzano le sagra dello gnocco nel pignatiello, piatto tipico della cucina locale a base di prodotti da filiera corta e preparato rigorosamente a mano dai custodi di una ricetta che si tramanda da generazioni.

L’appuntamento con la solidarietà e con la buona tavola è per domani e domenica, una due giorni che attira centinaia di foodies che uniscono il piacere del palato a quello di poter contribuire ad una causa dall’altro valore sociale.

Si comincia alle 19,30 con l’apertura degli stand allestiti nel cortile dell’istituto Anselmi di Marigliano.

Si tratta di un evento che impegna decine di volontari alle prese per giorni e giorni con la preparazioni di un’offerta gastronomica rigorosamente made in sagra. Sapori ma anche spettacoli come quello dei Black Mambo, di Jose' & Jenny sax, Tribalafro Live Band.