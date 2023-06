Un raid notturno che ha generato sconcerto a Sant'Agata sui due Golfi, borgo collinare di Massa Lubrense, famoso per aver ospitato grandi personaggi della storia e della cultura, tra i quali Salvatore Di Giacomo, a cui è dedicato un premio annuale per iniziativa della Pro Loco Due Golfi. La notte scorsa, ad opera di ignoti, è stato decapitato il busto di Luigi Iaccarino, già sindaco di Massa Lubrense, ubicato nei giardinetti di largo Padre Ludovico da Casoria. «Un episodio deprecabile - dice il sindaco Lorenzo Balducelli - che non fa onore a Massa Lubrense e che offende la memoria di un ex sindaco di questa terra. Un gesto che condanniamo con fermezza. Ho chiesto al comando della polizia municipale una indagine approfondita perché siano individuati gli autori di questo atto vandalico e siano presi tutti i provvedimenti che la legge prevede».

Il monumento, realizzato dal maestro Raffaele Mellino, venne inaugurato il 16 febbraio 2014 per iniziativa di un comitato di cittadini. Nei suoi quattro anni da sindaco di Massa Lubrense, dall'11 giugno 1952 al 14 giugno 1956, Luigi Iaccarino legò il proprio nome a una lunga serie di opere pubbliche: dal completamento di via Nastro Verde e via Nastro Azzurro, con cui la frazione di Sant'Agata è stata direttamente collegata a Sorrento e alla costiera amalfitana, alla realizzazione delle strade da Nerano a Marina del Cantone, da Sant'Agata a Santa Maria della Neve, senza dimenticare la pianificazione delle case popolari tra Sant'Agata e Torca e gli impianti di pubblica illuminazione nelle frazioni periferiche. Nella sua successiva esperienza di consigliere e assessore comunale di Sorrento, Luigi Iaccarino contribuì in maniera decisiva all'ampliamento del porto di Marina Piccola e non solo.

Luigi Iaccarino, padre di Natalina, che gestisce l'hotel Iaccarino a Sant'Agata sui due Golfi e Costanzo, patron dell'hotel Imperial Tramontano di Sorrento e presidente di Federalberghi Campania, appartengono a una famiglia storica. Da Alfonso Costanzo Iaccarino si è ampliata quella discendenza che attraverso lo stesso Luigi, con i fratelli Ernesto, Carlo, Olga, Anna, Maria, Laura e Renato, ha costituito le basi della cultura e dell'ospitalità in penisola sorrentina, fondata nel 1890 con l'apertura dell'albergo Iaccarino a Sant'Agata sui due Golfi.