Ha l'obbligo di avvicinamento alle persone offese ma ciò nonostante va a casa degli zii per minacciarli ed insultarli: arrestato.

È accaduto a Massa Lubrense, dove i carabinieri della locale stazione hanno posto le manette ai polsi di un uomo di 33 anni già noto alle forze dell'ordine: le accuse sono di violazione della misura di avvicinamento alla parte offesa.

Il 33enne ha eluso la misura alla quale era sottoposto per andare a casa degli zii. Qui sono volati insulti e minacce di morte: una situazione che ha provocato forte tensione tra le persone presenti. I militari dell'Arma, allertati dal 112, sono intervenuti ma hanno avuto non poche difficoltà per bloccare l'uomo, che è ora in attesa di giudizio.