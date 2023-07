Massa Lubrense, “Natura in concerto” ​alla fontana del Cerriglio

Domani, sabato 29 luglio, alle ore 20.30, prenderà il via a Massa Lubrense «Natura in Concerto», una delle rassegne più attese dell’anno. Momenti di grande musica con artisti che da anni ci mettono l’anima nel realizzare progetti originali, suggestivi, nell’unicità dei luoghi della Terra delle Sirene.

L’apertura della kermesse sarà affidata a Nighi Mellino con la sua band che porterà la musica presso l’antica fontana del «Cerriglio», posta al centro di Massa Lubrense alla fine di un grande e lungo androne di un antico palazzo edificato già nel '400 da Giovan Giacomo De Martino.

Con «Natura in Concerto» si utilizza la musica proprio come strumento di scoperta di un luogo, rappresentativo di una comunità.

Sarà presente anche Mariachiara Esposito, che sul Cerriglio ha scritto la sua tesi di laurea, la quale, prima del concerto, offrirà qualche nozione storica che permetterà ai presenti di conoscere e apprezzare ancora di più il la magia di questo luogo.

«"Natura in Concerto" – spiega l’assessore al Turismo Giovanna Staiano – ha come scopo quello di valorizzare con la musica luoghi a volte dimenticati del nostro territorio. È per questo che abbiamo voluto aprire la rassegna all’antica fontana del "Cerriglio" che finalmente possiamo ammirare in tutto il suo splendore dopo i lavori voluti e finanziati dall’amministrazione comunale di Massa Lubrense».

«Il restauro dell’antica fontana è un segno di attenzione verso il patrimonio culturale che impropriamente definiamo minore - commenta il sindaco Lorenzo Balducelli -. Il «Cerriglio» è invece un luogo identitario per la nostra comunità e rappresenta la storia vissuta, la vera cultura di quanti ci hanno preceduti».