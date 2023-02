Incendio a Massa Lubrense: a prendere fuoco è stato un ripetitore in fase di istallazione da parte di una società telefonica. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. L'episodio è avvenuto ieri sera in via Santa Maria della Neve.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno aperto un'indagine per chiarire le cause dell'incendio ed eventuali responsabilità.