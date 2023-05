San Giorgio a Cremano, un murale per Massimo Troisi nella scuola dove frequentò le medie

Un murale dedicato a Massimo Troisi sorge nella scuola da lui frequentata nell'adolescenza, nella sua città natale a San Giorgio a Cremano. A realizzarlo quaranta alunni dell'Istituto Comprensivo Massaia nell'ambito di un progetto Pon, voluto dal dirigente scolastico Enzo De Rosa, guidati dall'artista Ferdinando Sorgente che in questo modo hanno voluto tenere vivo il ricordo dell'indimenticabile artista prematuramente scomparso.

«Il legame tra la scuola di via De Lauzieres e il nostro concittadino più illustre è sempre stato forte, in quanto Massimo frequentò proprio qui la scuola media» ha detto il sindaco Giorgio Zinno che insieme all'amministrazione comunale ha inaugurato l'opera artistica nel plesso scolastico. Prima del laboratorio creativo, gli alunni hanno acquisito nozioni sull'artista, visitando la Casa di Massimo in Villa Bruno e visionando diversi suoi film; hanno anche incontrato la sorella Rosaria che ha raccontato loro aneddoti della sua vita privata.

«Il murale visibile anche dall'esterno è un tributo che le nuove generazioni hanno voluto fare al grande Troisi, accrescendo sempre più il suo ricordo e il senso di appartenenza al nostro territorio» ha aggiunto il primo cittadino «Accanto a questo murale infatti ve ne è un altro che ritrae lo stemma della Città di San Giorgio a Cremano. È anch' esso un segnale di identità che ci fa guardare ad un futuro ricco di bellezza e speranza». Pochi giorni fa un altro grande murale dedicato a Troisi è stato inaugurato alla scuola don Milani-Dorso.