Sef e Tonia: i mastini napoletani del Vesuvio sul podio del campionato mondiale di Ginevra

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO. Sul podio del World Dog Show di Ginevra, campionato mondiale di bellezza canina, due splendidi mastini napoletani di San Sebastiano al Vesuvio.

Si sono classificati al secondo posto Sef, il maschio, e al terzo posto Tania, la femmina, alla competizione mondiale tenutasi nei giorni scorsi a Ginevra. I due mastini napoletani dell’allevamento Fusco’s dell’allevatore Ciro Fusco, preparati e presentati dall’handler Giovanni De Stefano, hanno sbaragliato i concorrenti provenienti da tutto il mondo, per bellezza e classe. Grande soddisfazione per l’allevatore Fusco, primo nel Comune Vesuviano ad aver partecipato ad un campionato mondiale, e per l’handler De Stefano molto attivo nel mondo cinofilo.

La vittoria non è sfuggita al Comune con il sindaco Peppe Panico e l’assessore al Benessere animale di Cercola Katia Iorio - molto sensibili al mondo degli amici a 4 zampe- che hanno premiato i vincitori in una cerimonia tenutasi al Comune. «Ieri con l'assessore al Benessere animale di Cercola - ha detto il sindaco Peppe Panico - abbiamo accolto presso la Casa Comunale Sef e Tania i due Mastini Napoletani classificati al secondo ( Sef) e terzo posto ( Tania) nella categoria mastini al World Dog Show di Ginevra, il Campionato del mondo cinofilo.

I due campioni era accompagnati dall'allevatore Ciro Fusco e da Giovanni De Stefano, noto addestratore vesuviano che nell'occasione è stato Handler dei nostri mastini vesuviani, preparandoli egregiamente per l'esposizione.

Nell'occasione si è discusso dell'opportunità di preparare appositi incontri divulgativi sulla razza del Mastino Napoletano».