Buon compleanno Matilde Serao, il 7 marzo la cerimonia nel «suo» liceo

«Buon compleanno Matilde Serao». I festeggiamenti sono fissati per domani, 7 marzo, alle 16,30, nel liceo di Pomigliano d'Arco che porta il suo nome. A organizzare la cerimonia, nella sede di via Carducci 20, studenti e insegnanti impegnati a raccontare la storia della giornalista, co-fondatrice de "Il Mattino" e scrittrice per riflettere sul presente e guardare insieme al futuro.

Si comincia con i saluti di Ettore Acerra, direttore dell'ufficio regionale scolastico, e Lucia Fortini, assessore campano alla Scuola. A seguire l'intervento di Maria Pirro con l'obiettivo di sottolineare l'impegno dei cronisti, di ieri e di oggi. Poi la mostra di autografi della stessa Serao collezionati da Domenico Russo, presidente della biblioteca Raffaele Arfè, e gli interventi di Alessandro Luciano, del Museo archeologico nazionale di Napoli, Laura Fiore, dell'università Federico II nonché presidente del comitato di Napoli dell'istituto della Storia del Risorgimento italiano. In mezzo riglessioni, letture, interpretazioni e produzioni a cura dei ragazzi, seguiti dai docenti Rosaria Laudando, Angela Sansone, Filomena Castaldo, Maripina Vicari, Jacopo Pignatiello, Sonia Piccolo, Carlo Campanile, Rosa Mirone, Francesca Finaldi, Emanuela de Luca.

In particolare i messaggi sono a cura delle classi 3A L.E.S., 5A-5B del liceo scienze umane, 3E del linguistico. Con Deiz HHammami, Ilaria Civita (3C liceo linguistico), Miriam Viano, Gaia Guadagni (4A liceo scienze umane), Marta Merone, Sarah Fiorillo, Chiara Annibale, Chiara Faticati (2C liceo linguistico), Arianna Romano (3D liceo linguistico), Francesca Castiello (3G liceo linguistico), Roberta Petrone (ex studentessa del liceo linguistico).

Nel corso della manifestazione è prevista anche la premiazione della prima edizione del riconoscimento «Matilde Serao: la storia costruisce il futuro». Conduzione, regia e diretta streaming affidate rispettivamente alle professoresse Roberta D'Ovidio, Maria Sorrentino e Davide Tortorella, mentre le conclusioni spettano al dirigente scolastico del liceo Luisa Patrizia Milo.