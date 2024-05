Napoli, Matteo Politano incontra i tifosi a Massa Lubrense

Archiviato un campionato decisamente poco esaltante, è arrivato il «rompete le righe» per i calciatori del Napoli. Almeno per quelli che non avranno impegni con le rispettive nazionali nel corso dei prossimi mesi. Tra questi c'è anche Matteo Politano, l'esterno di attacco della squadra azzurra, che il ct Luciano Spalletti non ha inserito nella lista dei preconvocati per i prossimi Campionati Europei di Germania.

E così questa mattina il motorino della fascia destra ha raggiunto Massa Lubrense per partecipare alle nozze del cognato nella chiesa ex Cattedrale di Santa Maria delle Grazie.

La sua presenza non poteva passare inosservata e alcuni tifosi si sono radunati sul sagrato per salutarlo. Ovviamente non sono mancati i selfie e gli autografi. Come al solito, Politano non si è sottratto all'affetto dei supporter. Tra questi il presidente del Club Napoli Massa Lubrense, Raffaele Trippaldella ed un tifoso speciale, Bartolo Miccio.